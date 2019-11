Gemeente probeert Circuit Zandvoort te helpen met snel verlenen vergunningen

Circuit Zandvoort is inmiddels begonnen met de verbouwingen aan het circuit ter voorbereiding op de Nederlandse Grand Prix van 2020. Volgens wethouder Ellen Verheij moeten er nog wel een aantal vergunningen verleend worden.

Lange tijd was het onzeker of de verbouwingen op Circuit Zandvoort wel op tijd van start konden gaan. Het was lang wachten op de juiste vergunningen, terwijl een aantal milieuorganisaties zich verzetten tegen het verlenen van die toestemming om aan het werk te gaan. Er volgden twee rechtszaken, die uiteindelijk beiden gewonnen werden door het circuit en de provincie Noord-Holland.

De verbouwingen zijn vorige week van start gegaan, maar dat betekent volgens Verheij, wethouder Economie en Ruimtelijke Ordening in Zandvoort, nog niet dat alle procedures rond de vergunningen voorbij zijn. "Er moeten nog een aantal vergunningen afgegeven worden. Er moet nog een evenementenvergunning verstrekt worden, maar het gaat ook om een aantal bouwvergunningen", vertelde ze in de podcast The Road to Zandvoort van BNR Nieuwsradio.

Gemeente probeert te helpen met snel verlenen vergunningen

Een van de vergunningen die nog verleend moet worden, is voor de aanleg van de nieuwe toegangsweg. De gemeente heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat die vergunning zo snel mogelijk verleend kan worden. "Een goed voorbeeld is de toegangsweg. In ons bestemmingsplan wilden we de oude toegangsweg, dat eigenlijk een pad is, verharden en versterken, maar het blijkt dat dit te dicht tegen Natura 2000-gebied aan ligt."

"Daarna hebben we gekeken naar wat een alternatieve route kan zijn en dat is als je de weg iets laat afbuigen richting het zuiden. Probleem is dat dit laatste stukje niet meer binnen het bestemmingsplan valt en dan moet je een uitgebreide procedure doorlopen. Normaal moet je daarbij twee keer naar de gemeenteraad voor een verklaring van geen bedenkingen. Dat kost twee tot drie maanden."

"Ik heb de gemeenteraad gevraagd om deze weg toe te voegen aan een lijst die we al hadden, waarvoor je deze verklaring niet nodig hebt. Dat scheelt drie maanden. Daar waar de wet de ruimte biedt om te versnellen, proberen we dat ook te doen. De procedure rond de verklaring van geen bedenkingen is geregeld. Net als bij andere vergunningen is het echter wel een samenspel tussen aanvrager en vergunningverlener. De overheid kan niet spontaan vergunnen."