'Red Bull laat keuze over toekomst in F1 afhangen van besluit Honda'

Het is nog altijd niet duidelijk wat Red Bull en Honda gaan doen na 2020. Helmut Marko stelt dat het Oostenrijkse team haar keuze deels zal laten afhangen van wat de Japanse motorleverancier doet.

Red Bull is momenteel met twee teams actief in de Formule 1: Red Bull Racing en Scuderia Toro Rosso, dat vanaf 2020 waarschijnlijk door het leven gaat als Scuderia Alpha Tauri. Vanaf dit jaar neemt Red Bull met beide teams motoren af van Honda en die samenwerking verloopt vooralsnog voorspoedig, met weinig technische problemen en behoorlijke resultaten.

Het is echter nog volstrekt onduidelijk hoe de toekomst eruit gaat zien. Het contract van de teams met de Formule 1 loopt eind 2020 af, waarna ze vrij zijn om eventueel te vertrekken. Ook voor Honda geldt dat er nog niets zeker is over de toekomst. Dat stelt Marko in gesprek met Motorsport-magazin.com. "Honda heeft nog niets besloten."

Weinig alternatieven voor Honda heeft Red Bull niet en dat weet Marko ook. "Een krachtbron is zonder twijfel erg handig in een Formule 1-auto. Ik geloof dat de beslissing rond de race in Abu Dhabi zal vallen. De reglementen liggen op tafel en nu kan men berekenen hoeveel goedkoper de ontwikkeling van de motoren wordt. Er komen restricties voor de tijd op de dyno en qua verschillende materialen."

Volgens Marko zal het besluit van Red Bull over de twee teams ook afhangen van de keuze die Honda maakt. Blijft Honda, dan blijven de Red Bull-teams waarschijnlijk ook. "Kijkend naar wat we aan financiële bonussen verliezen bij Red Bull Racing, dan maken we dat ongeveer - maar niet helemaal - goed bij Scuderia Toro Rosso."