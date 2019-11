CEO Ferrari: "Wij zijn nog niet klaar om te tekenen voor 2021"

De reglementen voor 2021 zijn afgelopen week gepresenteerd, maar Ferrari voelt zich absoluut nog niet klaar om zich voor de toekomst aan de Formule 1 te verbinden. Dat bevestigde CEO Louis Camilleri.

Afgelopen week presenteerden de Formule 1 en de FIA de nieuwe technische, sportieve en financiële reglementen, die vanaf het seizoen 2021 moeten gaan gelden. Dat is de eerste stap op weg naar de enorme veranderingen die gepland staan voor dat seizoen. De volgende stap in het proces is het maken van nieuwe commerciële afspraken tussen de teams en de sport.

Ook moet er gekeken worden naar een nieuwe bestuurlijke structuur voor de Formule 1. Liberty Media heeft daarvoor inmiddels voorstellen naar de teams gestuurd. Ferrari lijkt echter nog niet klaar te zijn om zich te committeren aan de sport. Camilleri verklaarde dat het proces rond de nieuwe reglementen pas net begonnen is en dat er nog veel plooien glad moeten worden gestreken.

"Wat gedurende het weekend aangekondigd werd, is het begin van het proces. Het is zelfs niet het einde van het begin. Er is nog steeds behoorlijk wat werk te doen met de Formule 1, de FIA en ook de teams. Ja, we hebben voor de reglementen gestemd en we hebben ons veto niet gebruikt. Al met al zijn we een soort van tevreden met de gekozen richting en de principes, maar er moeten duidelijk nog veel plooien glad worden gestreken."

Ook Ferrari kiest voor dubbele uitgaven in 2020

Camilleri ziet wel wat potentie in de nieuwe reglementen en afspraken. Zodra er akkoorden gesloten worden, verwacht hij dat de koers van de Formule 1 in het slechtste geval neutraal is. Tevens bevestigde de CEO van de Scuderia dat Ferrari in 2020 'dubbele uitgaven' gaat doen ter voorbereiding op 2021, omdat het budgetplafond komend jaar nog niet in werking treedt.