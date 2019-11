Horner: "Goed dat technische instructie illegaal gebruik krachtbron voorkomt"

Christian Horner is blij met de technische directive die de FIA uitgevaardigd heeft over de brandstoftoevoer naar de motor. De teambaas van Red Bull Racing stelt dat het ervoor zorgt dat teams niet buiten de lijntjes gaan kleuren.

In de Verenigde Staten stond er voor het eerst sinds Hongarije geen Ferrari op pole position en in de race eindigde er voor het eerst sinds de Grand Prix van Spanje geen Ferrari op het podium. Hoewel de Scuderia eerder in Australië en Hongarije het tempo ook niet kon volgen, viel de timing van deze zwakke race samen met de introductie van een technische instructie van de FIA over de brandstoftoevoer en de motor.

Red Bull Racing had hierom gevraagd, wat alom gezien werd als verdenking dat Ferrari op die manier aan haar voorsprong in vermogen komt. Max Verstappen stelde zelfs dat Ferrari hierdoor moest 'stoppen met vals spelen', hoewel Ferrari ontkende dat de zaken iets met elkaar te maken hadden. Horner is in ieder geval blij dat er helderheid is rond dit onderwerp.

"De krachtbron is een enorm complex stukje techniek, zowel qua hardware als software. De opheldering die wij vroegen is een standaard procedure die continu speelt tussen teams en de FIA. Het is altijd goed om helderheid te verkrijgen voordat we energie verspillen. De directive was erg duidelijk. Ik denk niet dat het bedoeld was om te zeggen dat iemand iets gedaan heeft, maar het zou illegaal zijn als ze dat wel deden."

Verstappen denkt dus dat Ferrari heeft moeten stoppen met vals spelen en dat het team daardoor niet goed uit de verf kwam op het Circuit of the Americas. Horner spreekt zich niet zo stellig uit, maar zag wel een kleiner verschil in de kwalificatie. "In de kwalificatie ziet het er zeker iets spannender uit, zou ik zeggen. Van de race heb ik nog geen data bekeken."