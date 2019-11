Jo Ramirez: "Zag in regen in Duitsland dat Verstappen de nieuwe Senna is"

In eerste instantie wilde hij het niet geloven, maar sinds de Grand Prix van Duitsland weet Jo Ramirez het zeker: Max Verstappen is volgens hem de nieuwe Ayrton Senna.

Ramirez werkte tot het begin van het nieuwe millennium ruim veertig jaar in de autosport en de Formule 1. In de jaren '60 ging de Mexicaan met landgenoot Ricardo Rodriguez mee naar Europa en Ferrari, waarna hij via Eagle, Tyrrell en Copersucar bij McLaren uitkwam. In 1983 voegde hij zich als team coördinator bij de Britse renstal, waar hij onder andere samenwerkte met Alain Prost en Ayrton Senna.

Met Senna bouwde Ramirez een goede band op en bij McLaren zag hij uit eerste hand wat voor een talent de Braziliaan was. Toen Red Bull-adviseur Helmut Marko in eerste instantie naar hem toe kwam om te zeggen dat hij de nieuwe Senna had gevonden, kon de Mexicaan zijn lach bijna niet inhouden. Inmiddels is dat wel anders.

"Toen Helmut Marko zei dat hij de nieuwe Senna had gevonden, heb ik hem keihard uitgelachen. Dat vond ik onzin, want Max was veel te jong. En kijk nu eens, na honderd races. Tijdens de regenrace in Duitsland zag ik de nieuwe Senna. Hij is zo sterk en dat al op die leeftijd", vertelde Ramirez daarover aan de NOS.

'Snelheid Verstappen in Mexico was zo indrukwekkend'

Inmiddels geniet ook Ramirez van de verrichtingen van Verstappen, die in Mexico voor de tweede keer in zijn carrière de snelste was in de kwalificatie. Dat die pole position hem werd afgenomen door het negeren van een gele vlag kon volgens de 78-jarige voorkomen worden als het team hem beter had gecoacht. "Het was een voorrecht dat ik hem in Mexico de trofee voor de pole position mocht overhandigen."

"In de drie uur daarna is er veel commotie geweest omdat Max gele vlaggen had genegeerd, maar zijn snelheid was zo indrukwekkend. Juist in dat ene rondje zie je wie de beste is. De opmerkingen in de persconferentie waren niet slim en dat heeft hem genekt. Een grote fout, maar toch geniet ik ervan. Max is net als Senna een echte racer. Ze halen bijna nooit hun voet van het gas, maar daarom moet het team hem juist beter begeleiden."