Renault bevestigt: Pat Fry zal technische afdeling komen versterken

Pat Fry zal het technische team van Renault komen versterken. Dat maakte het Franse team op zaterdagavond bekend. Eerst zal de Brit zijn huidige contract bij McLaren uitdienen.

Op vrijdag kondigde Renault al een herstructurering van de aerodynamische afdeling van het team aan. Hoofd aerodynamica Peter Machin vertrekt met onmiddellijke ingang bij de renstal, terwijl Dirk de Beer aangetrokken werd om hem op te volgen. Ook werd toen al aangekondigd dat er nog een nieuw lid aan de afdeling toegevoegd zou worden in 2020, maar een naam werd toen nog niet genoemd.

Dat blijkt nu dus Fry te zijn. De Brit keert daarmee terug bij het team waar hij in de jaren '80 zijn lange carrière in de Formule 1 begon. Daarna volgden dienstverbanden bij McLaren, Ferrari, Manor en het meest recentelijk bij McLaren. Daar was hij verantwoordelijk voor het ontwerp van de bolide voor 2019, voordat nieuwe technisch directeur James Key definitief over kon komen van Scuderia Toro Rosso.

"Ik ben erg blij dat ik weer samen kan werken met Pat", zegt directeur Marcin Budkowski over de nieuwste aanwinst van Renault. "Zijn komst is wederom een stap terwijl we aan de teamstructuur bouwen en deze proberen te verbeteren. Pats ervaring, talent en vastberadenheid zullen van toegevoegde waarde zijn terwijl we verdere progressie proberen te boeken."