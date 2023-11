Steun voor ontslagen Szafnauer: "Hij heeft geen eerlijke kans gekregen"

Het team van Alpine ontsloeg eerder dit jaar teambaas Otmar Szafnauer. De Franse renstal stuurde meerdere kopstukken de laan uit. Geruime tijd werd er gezwegen over deze situatie, maar Pat Fry neemt het in Abu Dhabi toch op voor de ontslagen Szafnauer.

Het team van Alpine haalde eerder dit jaar de bezem door de leiding van het team. Ze besloten onder meer teambaas Szafnauer de deur te wijzen. Ze vonden niet direct een opvolger en sindsdien wordt het team geleid door interim teambaas Bruno Famin. Er werden meerdere namen genoemd voor deze functie, maar inmiddels is het al weer geruime tijd stil. Ook over Szafnauer is het stil, maar Pat Fry doorbreekt nu de stilte.

Fry vertrok rond hetzelfde moment als Szafnauer bij Alpine. Inmiddels heeft hij een nieuwe job als Chief Techincal Officer gevonden bij Williams. In gesprek met RaceFans neemt hij het op voor zijn voormalige collega Szafnauer: "Ik weet niet zeker of Otmar een eerlijke kans heeft gekregen, want spreekwoordelijk gezien zat hij daar met zijn handen op zijn rug. Ik denk dat iedereen daar trots moet zijn op wat wij hebben bereikt in de eerste drie jaar. Het is jammer dat we daar weg moesten gaan. Ik denk dat het tijd werd om weg te gaan, het was beter om lekker te gaan relaxen in mijn tuin."