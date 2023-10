Williams verwacht weinig impact van Fry op 2024-bolide

Eerder dit jaar werd bekend dat het team van Williams Pat Fry heeft aangesteld als de nieuwe technisch directeur. Fry komt over van het team van Alpine en dat betekent dat hij voorlopig nog niet aan de slag mag gaan bij Williams. Volgens James Vowles is zijn impact op de 2024-bolide dan ook minimaal.

Afgelopen zomer vond er een grote stoelendans plaats bij onder meer Alpine. Meerdere kopstukken vertrokken en Fry trok naar het team van Williams. De Britse renstal zit al een tijdje zonder technisch kopstuk en de komst van Fry is dan ook broodnodig, maar toch kon hij niet direct aan de slag. Dit heeft vanzelfsprekend te maken met de regels omtrent het niet meenemen van vertrouwelijke informatie.

Het team van Williams wacht geduldig op de komst van Fry. Volgens teambaas James Vowles gaat Fry binnen een paar weken aan de slag. Aan RaceFans laat Vowles weten dat de invloed van Fry op de nieuwe auto minimaal is: "Er zit maar weinig tijd tussen november en de presentatie van de auto in februari. Er is dan ook niet zoveel meer dat Pat kan gaan toevoegen aan het werk aan de auto voor 2024. Maar, hij kan nog steeds zijn kennis gebruiken. Hij kan nog steeds aangeven wat we kunnen aanpassen."