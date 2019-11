Marko ziet fout in budgetplafond: "Topcoureurs kunnen 50 miljoen gaan kosten"

De nieuwe reglementen voor 2021 zijn donderdag pas officieel onthuld, maar nu al zijn er twijfels over de financiële reglementen. Het punt van zorgen van een aantal teams zit rond de salarissen van de coureurs.

Vanaf 2021 zullen de teams moeten voldoen aan de volledig nieuwe financiële reglementen van de Formule 1. Het belangrijkste onderdeel daarvan is het budgetplafond, waardoor teams nog maar 175 miljoen dollar per seizoen mogen uitgeven. Daarbij gelden echter een aantal uitzonderingen, waardoor deze uitgaven niet meetellen voor het budgetplafond.

Een van deze uitgavenposten zijn de salarissen van de coureurs. De bedragen die de teams aan de coureurs betalen, tellen daardoor niet mee voor het budgetplafond. Dat blijkt nu een post van zorgen te zijn voor een aantal teams. Helmut Marko van Red Bull Racing vindt dat de Formule 1 een fout gemaakt heeft door de betalingen aan coureurs niet mee te laten tellen en hij vreest dan ook een enorme stijging van de salarissen.

"Zodra de auto's gelijker worden, worden de coureurs weer de belangrijkste onderscheidende factor. Coureurs als Hamilton, Verstappen en Leclerc gaan dat merken. Als zij zich verenigen, kunnen ze de teams onder druk zetten. Dat kan dan snel zo'n 50 miljoen gaan kosten. Het was een fout om de salarissen van coureurs niet mee te nemen in het budgetplafond", vertelde hij aan Auto, Motor und Sport.

Brown stemt in met Marko

Eenzelfde mening is Zak Brown toegedaan. "Het was een fout om de coureurs uit te zonderen. Net als de auto zijn zij een factor die de rondetijd bepaalt. Als ze onderdeel van het budget zouden zijn, zouden de teams moeten overwegen waaraan ze hun geld liever uitgeven: de coureurs of de auto. Dat is het hele nut van een budgetplafond: degene die zijn geld het verstandigste uitgeeft, wordt beloond", vertelde de CEO van McLaren.