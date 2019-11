Terugkeer Fernando Alonso in Formule 1 in ieder geval niet bij McLaren

Mocht Fernando Alonso in de toekomst terug willen keren in de Formule 1, dan zal hij dat waarschijnlijk niet bij McLaren doen. Volgens Zak Brown heeft het team haar koers voor de toekomst bepaald met de huidige coureurs.

Eind 2018 deed Alonso een stap terug bij McLaren. De tweevoudig wereldkampioen maakte bekend de Formule 1 te verlaten, maar liet daarbij in het midden of het een tijdelijk of definitief afscheid was. In 2019 won Alonso onder andere de 24 uur van Daytona, zijn tweede 24 uur van Le Mans en zijn eerste wereldtitel in het WEC. Smetje op zijn jaar was de gefaalde poging tot kwalificatie voor de Indy 500.

Voor 2020 heeft McLaren Lando Norris en Carlos Sainz onder contract staan als coureurs en op een vraag van GPToday.net ontkende McLaren-CEO Zak Brown dat Alonso met het team gaat terugkeren in de Formule 1. Het contract van de Spanjaard loopt eind dit jaar af, maar volgens Brown hoeft dat nog niet te betekenen dat de wegen van het team en de coureur gaan scheiden.

"Aan het eind van het jaar zullen we gaan praten over hoe de toekomst er wel of niet uit komt te zien. We hebben nu een IndyCar-team. We blijven kijken naar het WEC. We hebben Mika Hakkinen aan voor lange termijn aan boord als ambassadeur. Aan het eind van het jaar zullen we met Fernando gaan zitten en praten over wat hij in de toekomst wil doen, wat wij voor de toekomst willen en of er iets is waarbij samenwerken zin heeft?"

"Hij is een enorm talent. Natuurlijk heb ik een goede relatie met hem. Als er met onze andere activiteiten iets is waar het zinnig is om Fernando in een auto te zetten, dan denk ik dat hij nog steeds een van de snelste coureurs ter wereld is. Onze richting in de F1 staat vast met onze huidige coureurs. Afhankelijk van wat de andere activiteiten zijn, staan we er heel open in om onze samenwerking met Fernando voort te zetten."