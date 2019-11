Dagboek uit de paddock: Grand Prix van de Verenigde Staten, dag 1

Donderdag, 8.00 uur

Ik verlaat het huis van mijn goede vriend Forrest Bond, bij wie ik sinds de eerste Grand Prix op het Circuit of the Americas in 2012 verblijf in New Braunfels, zo'n 70 kilometer van het circuit. Op meerder manieren is Forrest, de oprichter van RaceFax, mijn mentor toen ik me begon te roeren in de politieke kant van de F1. Het is altijd goed om hem te zien en terug te denken aan het verleden.

Tot mijn frustratie ging de dinsdag verloren door problemen met de luchtvaartmaatschappij. Deze keer werd mijn vlucht geannuleerd. Ik zal je de details besparen, maar het lukte me dat de maatschappij voor mij de laatst beschikbare stoel van de dag op een 'buitenlandse' maatschappij regelde.

Op woensdagochtend bereidde ik me voor op de langverwachte presentatie van de nieuwe reglementen voor 2021, die de volgende dag plaats zou vinden. Sinds juni heb ik een behoorlijke hoeveelheid informatie verzameld, waarvan je het meeste hier gelezen hebt. Eindelijk kwam het moment om wat we wisten en verwachtten te vergelijken met wat er bekend werd gemaakt.

In de middag vertrek ik naar twee winkelcentra in San Marcos, grofweg gezien midden tussen Austin en New Braunfels. Zoals verwacht kom ik in vrijwel iedere winkel mensen uit de F1 tegen, inclusief Romain Grosjean, met allemaal dezelfde missie: het inkopen van truien en jassen voor een onverwacht koud weekend.

9.00 uur

Check-in in het mediacentrum en daarna loop ik door de paddock - de paddock is vol verwachting en het enige gespreksonderwerp zijn de reglementen voor 2021. Het is duidelijk dat men met spanning kijkt naar wat de FIA en Liberty gedaan hebben. Natuurlijk zijn er in de afgelopen maanden details gelekt, maar er zijn ook op het laatste moment wat veranderingen. Bepaalde aspecten zijn dus nieuw.

10.30 uur

Ik ga in de rij buiten de zaal voor de persconferenties staan: de presentatie start om 11.00 uur en er is beperkte ruimte. Vandaag is mogelijk de belangrijkste dag voor de F1 sinds 2006, toen CVC Capital Partners de commerciële rechten van de sport kocht en de sport uit begon te melken voordat de rechten verkocht werden aan Liberty. Zij staat nu voor een totale herstructurering van een wereldwijde sport.

12.00 uur

De presentatie eindigt en het is duidelijk dat er enorm veel gedetailleerd werk gestopt is in het hele pakket. Het feit dat Ferrari, dat recht heeft op een zetel in het FIA World Motor Sport Council, voor heeft gestemd, suggereert dat het team op korte termijn haar veto niet zal inzetten.

Lees ook: Officieel: FIA en Formule 1 presenteren nieuwe reglementen voor 2021

14.00 uur

De interviewsessies beginnen, nadat ze met twee uur uitgesteld waren door de presentatie van de reglementen voor 2021. Haas-teambaas Günther Steiner is positief en later vertelt hij me tijdens een exclusief interview voor ons jaarlijkse verhaal over de teambudgetten dat Liberty open stond voor discussie tijdens het proces, waarbij het de regels zelfs reviseerde nadat hij erop wees dat bepaalde voorstellen het businessmodel van het team in gevaar brachten.

"Ze hebben een goed compromis gevonden", zegt Steiner.

Tijdens Daniel Ricciardo's sessie vraag ik of hij, als een van de beste inhalers van het veld, vreest dat zijn skill minder waard wordt als de auto's voor 2021 inhalen makkelijker maken.

"Nee", zegt de Renault-coureur, met wie ik veel grappen gemaakt heb in de afgelopen jaren. "Als zij een auto kunnen inhalen, dan zal ik er twee gaan inhalen."

17.00 uur

De dag zit erop, dus ik ga via de I-35S naar New Braunfels. Het was een dag met opmerkelijk veel voldoening - niet qua harde bewijsstukken, maar de toekomst van de F1 op lange termijn ziet er rooskleuriger uit dan jarenlang het geval was.

Het pakket is niet perfect, maar de drie sets reglementen - technisch, sportief en financieel, waarvan laatstgenoemde een nieuw concept is waarvan velen vreesden dat het niet zou komen - leveren een solide platform voor de reset van de Formule 1. Laat 2021 maar komen!