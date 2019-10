Weersvoorspelling Austin: zonneschijn, maar wel erg koud

De coureurs lijken zich op te kunnen maken voor een mooi, maar koud weekend in de Verenigde Staten. De Formule 1 mag blij zijn als de temperatuur in Austin boven de 15 graden Celsius uit gaat komen.

Eerder deze week werden er her en der nog wat buien verwacht gedurende het raceweekend op het Circuit of the Americas, maar de voorspellingen zijn bijgedraaid. Dit weekend lijkt de zon te gaan overheersen: op vrijdag en zondag zal er over het algemeen weinig bewolking zijn, op zondag is de kans op wat wolken groter.

Een factor die in Austin nog wel een rol van betekenis kan gaan spelen voor de coureurs is de temperatuur. Op vrijdag zal de temperatuur ondanks het zonnetje niet verder oplopen dan tot 13 of 14 graden Celsius. Ook is de gevoelstemperatuur zo'n vijf graden lager, omdat er een stevige wind staat. Op zaterdag en zondag herhaalt dat patroon zich.

AUSTIN WEATHER