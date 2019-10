Ricciardo strijdt liever tegen agressief racende coureurs als Max Verstappen

Max Verstappen kreeg na de Grand Prix van Mexico de nodige kritiek te verwerken op zijn manier van rijden, vooral door toedoen van Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. Daniel Ricciardo is het daar niet mee eens.

Het is over het algemeen redelijk bekend dat Verstappen ervan houdt om op een stevige manier te racen. De coureur van Red Bull Racing heeft er geen problemen mee om iemand van ver uit te remmen of op het laatste moment een gewaagde actie in te zetten. Af en toe loopt dat verkeerd af en de concurrentie heeft dat ook gezien. Hamilton betoogde in Mexico dat hij Verstappen altijd meer ruimte geeft in gevechten.

Ricciardo vindt dat eigenlijk nergens op slaan. De Australiër vertelde in Hollywood aan Sky Sports News dat hij helemaal niets verkeerd vindt aan de manier waarop Verstappen zich gedraagt in duels. "Ik hou van de manier waarop Max racet. Hij racet hard en ik neem het liever op tegen iemand zoals hij dan tegen iemand die minder graag verdedigt of aanvalt, of daar minder in geïnteresseerd is."

Volgens de Renault-coureur, die drie jaar lang Verstappens teamgenoot was, weet je niet altijd met welke coureur je in duel bent. "Soms weet je tegen wie je racet, soms ook niet. Er zijn momenten dat je zo gefocust bent op de strijd dat je niet weet tegen wie je het eigenlijk opneemt. Bij de start weet je misschien welke coureurs er om je heen rijden en dan ben je misschien wat voorzichtiger, maar ik weet het niet echt."

'Verstappen agressieve coureur en dat is prima'

Valtteri Bottas was na afloop van de Mexicaanse Grand Prix nog wel kritisch op de inhaalactie die Verstappen bij hem waagde op het Autodromo Hermanos Rodriguez, maar hij vindt ook dat de heisa op dit moment wat overdreven is. "Het is wat overdreven. Hij heeft zeer, zeer goede races en goede inhaalacties gehad door hard, maar fair te racen."

"En soms kan een ding zoals dit ervoor zorgen dat de verhalen groter worden dan ze zijn. Hij is een agressieve coureur en dat is prima. Natuurlijk gedraagt iedere coureur zich verschillend en behandel je iedere coureur op de baan op een iets andere manier. Dat is prima - het zou zelfs saai zijn als we allemaal hetzelfde waren."