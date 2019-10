Sainz: "Zeker in races kan McLaren strijd met Red Bull nog niet aan"

McLaren lijkt momenteel duidelijk de toon aan te voeren in de strijd om de middenmoot. Volgens Carlos Sainz is het voor het Britse team echter nog te hoog gegrepen om met Red Bull Racing te strijden, zeker in de races.

Sainz bezet met nog vier races te gaan de knappe zesde plek in het kampioenschap. Namens McLaren wist hij in de afgelopen twee races als vijfde over de finish te komen. In Japan eindigde hij slechts zo'n tien seconden achter Alexander Albon in de Red Bull. Toch denkt Sainz niet dat hij en zijn team echt de strijd aan kunnen met Red Bull Racing. “We hadden dichterbij kunnen zitten zonder het probleem waar ik in de kwalificatie mee kampte."

"Desondanks zitten we in de tweede seizoenshelft dichterbij dan we eerder in het seizoen hebben gezeten. Volgens mij hebben we nog een flinke achterstand, en zeker qua racepace lijkt hun auto zich veel beter te gedragen op gebruikte banden. We zitten in ieder geval wel in een positie dat we iets kunnen zodra er iets met ze gebeurt. Het gat is echter nog te groot om echt met ze te kunnen vechten.”

Diskwalificatie Renault geeft McLaren meer lucht

Renault werd na afloop van de Japanse Grand Prix gediskwalificeerd door een overtreding met betrekking tot de rembalans van de auto. Voor het Franse team gingen kostbare punten verloren, maar voor McLaren is dat een gunstige ontwikkeling. Zij strijden met Renault om de vierde plek in het WK en zagen hierdoor hun voorsprong met negen punten groeien. Volgens Sainz is dat prettig voor zijn team.

“Ook daarvoor zaten we al in een redelijk goede en comfortabele positie, maar dit geeft ons nog meer marge. Dat is altijd prettig, want je weet het nooit in de middenmoot. Als er een chaotische race is en iemand ineens een podiumplaats pakt, dan maken ze veel punten goed. Hoe meer marge, hoe beter het is.”

Sainz weet dat de vierde positie bij de constructeurs nog niet veiliggesteld is, maar heeft goede hoop dat McLaren die positie tot het einde van het jaar kan vasthouden. "De vierde plek is nog niet zeker. Als Renault iedere races als vijfde en zesde of zesde en zevende eindigt en wij niet veel punten scoren, kunnen ze er nog voorbij. Voor hen is het wel lastiger natuurlijk.”