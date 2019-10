Tragedie voor familie Jody Scheckter: dochter vermoedelijk overleden door overdosis

Jody Scheckter en zijn familie hebben een groot verlies te verwerken gekregen. Dochter Ila is donderdag in haar slaap overleden door een vermoedelijke overdosis die zij per ongeluk ingenomen zou hebben.

De familie Scheckter bracht vrijdag een hartbrekende verklaring naar buiten over het overlijden van hun dochter en zusje. Ila was de vijfde van zes kinderen van Scheckter en werd slechts 21 jaar oud. In de verklaring maakte de familie duidelijk dat Ila 'twee jaar geleden uit het niets gediagnosticeerd werd met een hersentumor', waarvoor ze een grote operatie aan haar hersenen onderging.

"In de afgelopen maanden ontwikkelde ze epilepsie, wat resulteerde in extreme angsten en angst voor epileptische toevallen." Volgens de familie was dit ook de reden dat Ila een verslaving ontwikkelde, 'in een poging om de angsten en gevoelens te laten verstommen'.

De familie Scheckter omschreef Ila als een 'zeer sterke persoonlijkheid' die veel indruk maakte op mensen. "Dat was ze op veel manieren - ze was grappig, excentriek, extravagant, prachtig, slim, medelevend, empatisch, loyaal en ze had een lach die de hele ruimte kon verlichten. Ze was echter ook vol met twijfels over haarzelf en angsten."

Familie voor het laatst compleet op Monza

In september was Ira nog met de familie Scheckter mee naar Monza, waar vader Jody in het zonnetje gezet werd voor het veertigjarig jubileum van zijn wereldtitel in de Formule 1 in 1979. Toen ging het al niet goed met haar. "Ondanks dat het niet goed met haar ging, was ze dapper en vastberaden om bij haar ouders, vier broers en jongere zusje te zijn op Monza. Dat was het laatste moment dat de hele familie bij elkaar was."

"Donderdag stief Ila thuis in haar slaap na vermoedelijk een per ongeluk ingenomen overdosis", verklaart de familie Scheckter het plotselinge overlijden van hun dochter. "Ze had het moedige besluit genomen om de volgende ochtend in behandeling te gaan. Ila wilde graag clean, gezond en gelukkig zijn om vervolgens een lang en betekenisvol leven te leiden."