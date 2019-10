Daniel Ricciardo reageert op kritiek van zijn landgenoot Mark Webber

Daniel Ricciardo heeft op Mark Webber geantwoord, nadat zijn landgenoot zei dat de Renault-coureur "spijt" heeft van het verlaten van Red Bull voor zijn huidige team Renault.

Ricciardo verruilde vorig seizoen Red Bull Racing voor het Franse Renault, waar hij dit seizoen naast Nico Hulkenberg rijdt. Webber reed tussen 2002 en 2013 in de Formule 1 en wist 41 keer op het podium te staan. De landgenoot van Ricciardo zei onlangs dat het risico voor Daniel is dat hij in de middenmoot irrelevant zou kunnen worden als 'jonge jongens', zoals Charles Leclerc de sport betreden en indruk maken.

Daniel Ricciardo begrijpt de kritiek van zijn landgenoot, maar weet Webber hem ook zal begrijpen als ze elkaar een-op-een spreken. "Ik begrijp wat Mark zegt”, vertelde Ricciardo aan Fairfax Media. “Als ik met hem even apart ga zitten en hem vertel waarom ik ben verhuisd, dan zal hij het vrij duidelijk vinden."

Ricciardo heeft geen spijt

Ricciardo, die zeven races wist te winnen voor Red Bull Racing, geeft toe dat hij te gefrustreerd raakte bij Red Bull Racing naast Max Verstappen. "Ik heb me dit jaar geprobeerd voor te stellen hoe dit seizoen bij Red Bull zou zijn verlopen en te kijken naar de mogelijke resultaten die ik had kunnen krijgen, maar ik heb niet het gevoel dat ik me anders zou voelen dan vorig jaar”, zo zei hij.

"Ik heb niet het gevoel dat ik vooruit zou zijn gegaan. Max heeft een paar races gewonnen, maar ze hebben niets veranderd ten opzichte van toen ik daar was."

Volgend jaar naast Esteban Ocon

Ricciardo zegt dat hij zich heeft ontwikkeld als coureur sinds het aangaan van zijn nieuwe uitdaging bij Renault, hoewel dat soms ook frustrerend was. "Als je mij vergelijk over het algemeen ben in ongeveer evengoed als Nico, maar mijn kwalificatieduel tegen hem spreekt voor zich. Dat gaf me steeds een goed gevoel”, zei hij. Daniel Ricciardo rijdt ook volgend jaar bij Renault naast Esteban Ocon, die van Mercedes overkomt.