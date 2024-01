Webber looft Piastri: "Overtrof onze stoutste dromen"

Oscar Piastri maakte vorig jaar zijn debuut in de Formule 1. De jonge Australiër maakte veel indruk en hij stond zelfs meerdere keren op het podium. Zijn manager Mark Webber is apetrots, hij stelt dat hij dit zelfs niet in zijn stoutste dromen had zien gebeuren.

Piastri kende een hobbelig aanloop richting de Formule 1. Na zijn contractruzie met Alpine, vertrok hij uiteindelijk naar het team van McLaren. In dienst van de Britse renstal debuteerde hij in de koningsklasse van de autosport en was hij vaak snel. Na een aantal WK-punten volgden een aantal goede kwalificaties, een aantal podiumplekken en zelfs een zege in de sprintrace op het circuit van Losail in Qatar.

Oud-coureur Mark Webber fungeert al geruime tijd als de manager van Piastri. Webber doet er alles aan om Piastri goed te begeleiden en hij laat aan Motorsport.com weten dat hij echt enorm onder de indruk is van zijn jonge landgenoot: "Over het algemeen ben ik natuurlijk enorm trots en blij. Zelfs in onze stoutste dromen hadden we niet verwacht dat hij op deze manier aan het seizoen zou beginnen. Maar nu hij het opneemt tegen de allerbeste coureurs ter wereld, weet hij pas echt dat er werk aan de winkel is."