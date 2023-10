Webber ziet afgeleide Perez: "Is hij zijn vertrouwen kwijt?"

Sergio Perez kende in Qatar wederom een teleurstellend raceweekend. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur had moeite met de track limits, hij raakte betrokken bij een crash en hij kwam simpelweg niet in vorm. Mark Webber stelt dat Perez niet bezig was met wat hij moest doen.

Perez was in Qatar de enige coureur die Max Verstappen theoretisch gezien nog van de wereldtitel af kon houden. Halverwege de sprintrace was Verstappen echter al kampioen omdat Perez door Esteban Ocon van de baan was getikt. In de Grand Prix moest Perez een inhaalrace rijden na een teleurstellende kwalificatie. Hij ontving echter drie tijdstraffen omdat hij te vaak de track limits had overschreden.

Oud-coureur Mark Webber is zeer kritisch op de prestaties van Perez. De Australiër is van mening dat Perez niet gefocust was in Qatar. Webber vroeg zich af wat er aan de hand was en in gesprek met Channel 4 zoekt hij naar antwoorden: "Ik denk dat hij alweer enorm afgeleid was. Hij was helemaal niet bezig met het besturen van een Formule 1-wagen, hij was niet bezig met het in de juiste window houden van zijn auto. Waren zijn gedachten bij iets anders? Is hij zijn vertrouwen kwijt? Ik weet het gewoon niet met hem."