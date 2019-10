Alonso momenteel niet bezig met terugkeer naar Formule 1: "Wordt lastiger en lastiger"

Keert Fernando Alonso nog terug in de Formule 1? De Spanjaard is er op korte termijn nog niet mee bezig, maar hij beseft wel dat het met de jaren lastiger en lastiger gaat worden om terug te komen.

Eind 2018 nam Alonso afscheid van de sport waarin hij twee keer wereldkampioen werd. In 2005 en 2006 was hij de beste van de wereld in de Formule 1, maar daarna maakte de Spanjaard keuzes waardoor hij telkens naast de wereldtitel greep. Na vier weinig succesvolle jaren bij McLaren tussen 2015 en 2018 koos Alonso ervoor om de Formule 1 te verlaten en zich op andere avonturen in de autosport te richten.

Alonso heeft destijds geen definitief afscheid genomen van de Formule 1 en dat roept sindsdien al vragen op over een terugkeer. Tegenover La Sexta gaf de tweevoudig wereldkampioen toe dat hij voorlopig geen plannen heeft voor een terugkeer. "Iedereen vraagt wanneer ik ga terugkeren, maar het zit voorlopig nog niet in mijn plannen. Op middellange termijn zal ik er misschien over nadenken."

In gesprek met GQ liet Alonso doorschemeren dat hij weet dat een terugkeer met het jaar lastiger wordt. "Het is niet onmogelijk, maar op mijn leeftijd wordt het wel lastiger en lastiger. Ik zou nu terug kunnen keren en ervan genieten, wat onmogelijk was in mijn laatste jaren in het kampioenschap. Er is niets veranderd. Ik heb in Abu Dhabi in 2018 afscheid genomen. Na al deze jaren moest ik mijn hoofd leegmaken. De jaren daarvoor waren lastig."

'In Formule 1 ben je een marionet van het team'

Komende winter gaat Alonso een nieuw avontuur aan met deelname aan de Dakar Rally. Het is een uitdaging die hem veel meer vrijheid geeft dan hij in de Formule 1 heeft kunnen ervaren. "Die vrijheid bestaat niet in de Formule 1. Ik kan niet het juiste woord vinden, maar je bent een soort marionet van het team in de F1. De hele dag door krijg je te horen wat je moet doen, wat je moet eten, hoe je moet trainen en wanneer je moet gaan slapen."

"Ik ben echter al een completere coureur geworden door te oefenen voor Dakar. Dat is precies waarom ik ervoor koos deze verschillende dingen te doen. Ik wil me ontwikkelen als coureur. Met meer geluk had ik drie of vier keer wereldkampioen kunnen worden. Ik denk echter niet dat ik zoveel respect zou hebben als ik nu heb zonder dat ik de andere dingen had gedaan."