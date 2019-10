Jenson Button: "Max Verstappen snelste coureur ooit in de Formule 1"

Jenson Button heeft in de eerste vijf seizoenen van Max Verstappen iets opgemerkt. Hij denkt dat de Red Bull Racing-coureur misschien wel de snelste coureur ooit is in de Formule 1.

Button deed die uitspraak in een radioprogramma van talkSPORT, waar de wereldkampioen van 2009 aanwezig was ter promotie van zijn nieuwe boek. In het programma vertelde de Brit onder andere over zijn verstandhouding met voormalig teamgenoot Lewis Hamilton en over hoe goed de regerend wereldkampioen is. Daarop gaf Button toe dat hij Verstappen de snellere van de twee vindt.

"Ik denk dat hij de snelste coureur is die ooit in een F1-auto gereden heeft. Dat denk ik echt. Ik vind hem ongelooflijk snel. Vorig jaar maakte hij nog wat fouten, zoals je dat verwacht van een jonge coureur, maar nu doet hij het geweldig. Ik denk echt dat hij heel speciaal is", aldus Button, die eind 2017 zijn helm aan de wilgen hing en afscheid nam van de Formule 1.

Vergelijking Hamilton met Stewart 'onmogelijk'

In het radioprogramma werd Button ook gevraagd om een vergelijking te maken tussen Hamilton, Jackie Stewart en andere iconen uit de Formule 1. Volgens Button is dat een schier onmogelijke taak, omdat de sport door de jaren heen zoveel veranderd is. "Je kan het niet vergelijken. Hij zit in een team dat de Formule 1 gedomineerd heeft."

"Ik heb genoten van het kijken naar F1 dit jaar, omdat Red Bull en Ferrari kans hadden om races te winnen en dat was geweldig om te zien, maar over een seizoen is Mercedes zo dominant. Als coureur heeft hij het geweldig gedaan en gedaan wat van hem gevraagd werd, maar je kan hem niet vergelijken met coureurs uit een ander tijdperk. Het was destijds een andere sport."