FIA stelt officieel onderzoek in naar rembalanssysteem Renault

De uitslag van de Grand Prix van Japan staat nog niet helemaal vast. De FIA stelt naar aanleiding van een klacht van Racing Point een onderzoek in naar het systeem voor de rembalans van Renault.

Na afloop van de race op Suzuka diende Racing Point een protest in over het systeem dat Renault gebruikt voor de rembalans. Het Canadese team vermoedt dat de Franse concurrenten een systeem gebruiken dat niet voldoet aan de technische reglementen. Beide teams meldden zich vervolgens bij de stewards om hun visies op het verhaal te vertellen. Daarna besloot de wedstrijdleiding dat het protest gehonoreerd wordt en er extra onderzoek nodig is.

Om dat onderzoek uit te kunnen voeren, is een van de leden van de technische afdeling van de FIA aangewezen om de ECU's en stuurwielen van zowel Daniel Ricciardo als Nico Hülkenberg in beslag te nemen. Deze zullen grondig onderzocht worden, zo staat in het statement van de FIA. "De vertegenwoordiger is ook aangestuurd om een gedetailleerde analyse van de hardware, software en data die hierbij horen af te nemen."

"Zodra dat gedaan is, moet hij een geschreven rapport aanleveren bij de stewards met zijn bevindingen, inclusief een beoordeling die overeenkomt met de bevindingen over de potentiële technische overtreding in het protest. De vertegenwoordiger mag namens de stewards technische assistentie van buitenaf halen, inclusief vertegenwoordigers van Renault en Racing Point, voor de beoordeling."

Er gaat nog een zitting komen met Racing Point en Renault, maar het is nog onduidelijk wanneer dat is. "Zodra de waarschijnlijke inleverdatum van de beoordeling bepaald kan worden, zal de vertegenwoordiger van de FIA dat communiceren met de voorzitter van de stewards. Daarna kan het moment van de volgende meeting gepland kan worden om de beschuldigingen uit het protest te beoordelen."