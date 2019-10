Foto's: De Grand Prix van Japan 2019 in beeld

De eerste van twee wereldtitels in de Formule 1 is vergeven. Mercedes is voor het zesde jaar op rij kampioen geworden bij de constructeurs, nadat Valtteri Bottas en Lewis Hamilton als respectievelijk eerste en derde eindigden in Japan.

Voor Max Verstappen verliep de race op Suzuka absoluut niet zoals hij en Honda zich hadden voorgesteld. De Red Bull-coureur werd al in de tweede bocht aangeraakt door Charles Leclerc, waardoor hij meteen in de achterhoede kwam te rijden. Na veertien ronden parkeerde Verstappen zijn auto definitief in de pits, nadat de schade te groot bleek om de race voort te zetten.

De race in Japan werd dus gewonnen door Bottas, die het fundament voor zijn zege bij de start legde. De Fin wist met een geweldige start de leiding over te nemen van Sebastian Vettel, die ternauwernood ontsnapte aan een valse start. In het vervolg van de race controleerde Bottas de race betrekkelijk eenvoudig, op weg naar zijn derde zege van 2019.

De fotografen van XPB waren namens GPToday.net aanwezig bij de Grand Prix van Japan en zij legden de race vast op beeld. De mooiste foto's zie je in het onderstaande foto album.