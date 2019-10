Toto Wolff geeft uitleg over extra pitstop Lewis Hamilton

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft verklaard dat de beslissing om Lewis Hamilton tegen het einde van de Japanse Grand Prix voor een tweede pitstop naar binnen te halen een fifty-fifty-besluit was.

Met nog 10 ronden te gaan stond Hamilton aan de leiding van de race, omdat hij een pitstop minder had gemaakt ten opzichte van zijn rivalen. De Brit reed op oude medium banden en schakelde over op een nieuwe set zachte banden, nadat Mercedes ervoor had gekozen om de extra stop te maken.

Met Valtteri Bottas comfortabel leidend voor een groot deel van de race, zegt Wolff dat Mercedes heeft gehandeld om het voordeel van Bottas te beschermen en Hamilton tegelijkertijd kansen te bieden om vooruit te komen. "Er waren veel lastige calls deze race, omdat Valtteri duidelijk op de juiste manier heeft gehandeld tijdens de inhaalactie op Vettel. Dit was het beslissende moment van de race," zei Wolff tegen GPToday.net

“Als je eenmaal aan de leiding gaat, moet je je positie beschermen. Als je derde wordt, kun je meer risico's en meer kansen nemen. Wat we deden was dat we de leiding beschermden met Valtteri en het tempo uit zijn race haalden zodra Sebastian naar binnen ging voor zijn tweede stop. We wilden geen teamorders toepassen, maar de race op strategie winnen. Als je zou zeggen dat we dat wel deden, dan zou je kunnen zeggen dat dat de tweede plaats makkelijk konden verzekeren. Het naar binnenhalen van Lewis was 50/50.

De pitstop was een doorgedachte strategie, volgens de teambaas van de Zilverpijlen. "We hadden de pitstop ook niet kunnen maken en de coureurs van positie te laten ruilen, zodat Bottas Lewis kon beschermen tegen Sebastian."

Teamwerk kracht van Mercedes in titelstrijd

Met een een-drie finish in Suzuka verzekerde Mercedes zich haar zesde opeenvolgende constructeurskampioenschap, een prestatie die alleen Ferrari ooit wist te bereiken. Wolff stelt dat de sleutel van het succes van Mercedes komt door de individuen die bij het team werken, en dat de ‘Silver Arrows’ in staat zijn om als een team te werken.

"Het zou geen recht doen om een antwoord van 30 seconden te bedenken," zei Wolff toen hem werd gevraagd hoe het team in staat is zo'n hoog niveau van succes te behouden. "Maar als ik het zou samenvatten, zijn het de mensen. De groep mensen die aan het project werken, alles geven en het beste spel spelen in hun respectievelijke positie. De kracht van de groep heeft ons deze kampioenschappen laten winnen."