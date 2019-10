Valtteri Bottas: "Wisten dat Ferrari iets achter de hand kon hebben"

Mercedes overtuigde nog op vrijdag, maar in de kwalificatie was Ferrari te sterk. Valtteri Bottas zag dat de Scuderia op zaterdag nog iets achter de hand had, terwijl Mercedes jaagt op de constructeurstitel.

Op basis van de tijden die de coureurs op vrijdag reden, ging Mercedes als favoriet de kwalificatie in. Bottas had in beide trainingen de snelste tijd genoteerd, terwijl Lewis Hamilton in beide gevallen de tweede tijd reed. Bij het bepalen van de startopstelling lukte het echter niet bij het Duitse team, want Ferrari eiste de eerste startrij op. Bottas hield er al rekening mee dat de Scuderia nog iets over had voor de kwalificatie.

"We leken redelijk sterk voor de kwalificatie, maar we wisten dat Ferrari mogelijk nog iets achter de hand had. Vooral in Q3 waren ze onaantastbaar. Het is hetzelfde verhaal: op de rechte stukken zijn ze sneller, maar in de bochten zijn wij beter. Het voelde absoluut beter dan voorheen met het nieuwe aerodynamische pakket, maar het is nog niet genoeg."

Bottas kalm over mogelijk veiligstellen constructeurstitel

Net als in beide vrije trainingen was Bottas sneller dan teamgenoot Lewis Hamilton, die naast hem op de tweede rij zal plaatsnemen. Dat kan belangrijk zijn voor de Fin met het oog op het open houden van de titelstrijd. De titelstrijd bij de constructeurs kan Mercedes later vandaag wel beslissen, maar volgens Bottas maakt het hem weinig uit of de titel vandaag al binnengehaald wordt.

"Het is altijd goed om voor je teamgenoot te zitten. Ik heb het gevoel dat ik alles uit de auto gehaald heb, dus dat geeft een goed gevoel. We zullen vandaag ons best doen en dan zien we of dat genoeg is om de wereldtitel veilig te stellen. Lukt het niet, dan proberen we het de volgende keer opnieuw."