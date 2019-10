Ayrton Senna was een klasse sterker dan Alain Prost en pakte in 1989 de pole-position met meer dan anderhalve seconde voorsprong op de Fransman. Tijdens de race hadden de twee een touché met schade voor beide bolides. Nadat Senna had gepit, lag hij nog maar vijf seconden achter op de leider. Die haalde hij in en wist de race te winnen.

Ayrton Senna neemt je mee over het circuit van Suzuka in 1989. Wat een heerlijke beelden: