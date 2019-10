Red Bull, Ferrari en Mercedes testen deze week banden voor Pirelli

Pirelli werkt in de week voorafgaand aan de Grand Prix van Japan nog een bandentest af. Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes komen vandaag en morgen in actie op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

Vrijdagochtend moeten de coureurs en teams present zijn als de vrije trainingen voor de Japanse Grand Prix beginnen, maar deze week hebben de drie topteams nog wel tijd gevonden om tests voor Pirelli uit te voeren. Op het Circuit de Catalunya, de locatie waar ook de Spaanse Grand Prix verreden wordt, komen drie beste teams van de Formule 1 in actie om de banden voor 2020 te testen.

Red Bull Racing en Ferrari komen vandaag de baan op in Spanje en daarvoor zetten beide teams een vaste coureur in. Daar waar Max Verstappen al naar Japan vertrokken is, werkt Alexander Albon vandaag rondjes af voor Pirelli. Datzelfde doet Sebastian Vettel, alleen de Duitser neemt daarvoor plaats in de SF90.

De test krijgt dinsdag een vervolg. Ferrari en Red Bull hebben hun spullen dan alweer gepakt, maar dat geldt niet voor Mercedes. De leiders in het kampioenschap zetten dinsdag niet een van hun vaste coureurs in, maar laten Esteban Ocon de test voor hun rekening nemen. Daarnaast zal ook een testauto van de Formule 2 op het circuit aanwezig zijn om verdere tests uit te voeren met de 18-inch banden, die vanaf 2020 verplicht worden in die klasse.