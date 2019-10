Formule 1 kijkt naar mogelijkheden om auto's sterker te maken

De veiligheidsstandaard in de Formule 1 gaat mogelijk nog verder omhoog. De aanleiding voor een onderzoek daarnaar is het enorme ongeluk tijdens de Formule 2-race op Spa-Francorchamps.

Op zaterdag ging het in de hoofdrace van de Formule 2 helemaal fout voor Anthoine Hubert en Juan Manuel Correa. De enorme impact zorgde ervoor dat de Fransman het leven liet, terwijl Correa nog altijd in een ziekenhuis in Londen ligt. Daar werkt hij aan zijn herstel, nadat hij afgelopen week een zeventien uur durende operatie aan zijn rechter onderbeen heeft ondergaan.

De crash heeft ervoor gezorgd dat er een nieuwe vlaag met aandacht is voor de veiligheid in de autosport. Er wordt hardop afgevraagd of de huidige bolides wel veilig genoeg zijn en in de Formule 1 wordt nu gekeken naar welke maatregelen er genomen kunnen worden om de sport nog veiliger te maken. Dat vertelde technisch directeur Andy Green van Racing Point aan Auto Hebdo.

Afloop bij crash Hubert mogelijk niet te voorkomen

"Wij (de teams) zijn gevraagd om de reglementen te analyseren met betrekking op hoe sterk het chassis is. Het onderwerp zal tijdens de volgende bijeenkomst van de technische werkgroep besproken worden." Volgens Green zullen de grootste aanpassingen in 2021 pas gedaan worden. "Maar iedereen is zich bewust dat er ook voor 2020 al dingen gedaan kunnen worden."

Of een dodelijke afloop na een vergelijkbare crash als die van Hubert en Correa door ingrepen aan de auto voorkomen kan worden, is volgens Green lastig te zeggen. Het technische hoofd van Racing Point stelt dat er een limiet is aan wat er gedaan kan worden in dat geval, omdat 'de vrijgekomen energie bij die crash enorm was'.