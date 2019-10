Artsen hoopvol na zeventien uur durende operatie aan rechterbeen Correa

Juan Manuel Correa heeft een eerste stap in zijn herstel gezet. De Amerikaans-Ecuadoraanse coureur onderging een zeventien uur durende operatie aan zijn rechter onderbeen en die noemden de chirurgen achteraf succesvol.

Correa was eind augustus betrokken bij de zware crash in de Formule 2 op Spa-Francorchamps, waarbij Anthoine Hubert het leven liet. Correa liep zware verwondingen aan zijn benen op, kampt ook met letsel aan zijn rug en lag bovendien ruim twee weken in een kunstmatige coma, nadat er complicaties met zijn longen optraden. Daaruit ontwaakte hij bijna twee weken geleden.

Afgelopen zondag onderging Correa een eerste operatie aan zijn rechter onderbeen, dat zwaar toegetakeld was na de crash. De procedure kostte meer dan zeventien uur, maar drie dagen na de ingreep stellen de doktoren dat de operatie succesvol was. Wel plaatst de familie in een statement een kleine kanttekening: "Tijdens de procedure werden de doktoren gedwongen meer botmateriaal te verwijderen dan verwacht."

"Ook moesten ze en aantal problemen met bloedvaten oplossen, maar ze stellen dat het hoofddoel van de operatie bereikt was. Juan Manuel blijft in een ziekenhuis in Londen en hem staat over twee weken nog een extra, minder complexe operatie te wachten." Volgens de doktoren kan Correa het ziekenhuis over zes weken verlaten, waarna hem een jaar met 'therapie, revalidatie en correctieve operaties' te wachten staat om zijn rechtervoet en -enkel weer volledig te kunnen gebruiken.

Correa reageert voor het eerst zelf

In het persbericht reageerde Correa voor het eerst sinds de crash ook zelf. "Deze afgelopen weken zijn extreem zwaar geweest, zwaarder dan ik ooit fysiek en mentaal gehad heb. Ik weet wat de toekomst is wat betreft het herstel van mijn benen, waarbij vooral mijn rechterbeen nog behoorlijk onzeker is. Mijn fysieke revalidatie zal extreem lang en gecompliceerd zijn. Ik ben nog steeds aan het verwerken wat er is gebeurd en wat er nu gebeurt."

"Ik wil een ieder bedanken die op een of andere manier hun steun heeft laten zien. Ik ben geraakt door het enorme aantal bezorgde en liefdevolle berichten dat ik heb ontvangen. Vanuit de grond van mijn hart wil ik jullie bedanken en jullie laten weten dat jullie steun en positiviteit een verschil gemaakt hebben."