Hermann Tilke: "Michael Schumacher heeft veel geholpen bij ontwerpen circuits"

Hermann Tilke heeft gereageerd op de beweringen dat hij de architect is van de 'saaie' Formule 1-circuits die tegenwoordig op de kalender staan. De Duitser en zijn bedrijf zijn verantwoordelijk geweest voor het ontwerp van nieuwere circuits op de F1-kalender, waaronder China, Sochi, Bahrein en Abu Dhabi.

Geen schone lei

Tegenover La Repubblica vertelt Hermann Tilke: "We hadden nooit een schoon vel papier om mee te beginnen. Er zijn vele beperkingen, één daarvan is de veiligheidsvoorschriften die zijn geëvolueerd sinds de dood van Ayrton Senna en deze zijn nog steeds in ontwikkeling."

"Het is altijd een stuk land dat we niet bezitten, dus we moeten de culturele en historische tradities respecteren. Dan zijn er nog de kosten, met investeerders die multifunctionele faciliteiten willen. Het laatste project is in Hanoi en we hopen er volgend jaar klaar voor te zijn. De beschikbare tijd is niet veel, maar daar zijn we aan gewend."

Schumacher hielp Tilke

Tilke zei dat coureurs hem vaak helpen met het eigenlijke ontwerp van de lay-out van het circuit, maar niemand minder dan Michael Schumacher.

"Ik ben hem veel verschuldigd. Ik liet hem mijn eerste schetsen zien en hij gaf me altijd veel nuttige suggesties om ze te verbeteren. Zelfs vandaag de dag nog helpen sommige coureurs me, maar geen van hen zoals Michael dat deed."