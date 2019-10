Ross Brawn: "Nyck de Vries heeft het talent om in de Formule 1 te racen"

Nyck de Vries heeft met zijn Formule 2-titel geen promotie naar de Formule 1 weten te verdienen, maar Ross Brawn is van mening dat de Nederlander absoluut het talent in huis heeft om alsnog in de koningsklasse terecht te komen.

De Vries stelde afgelopen weekend in Rusland de titel veilig in de Formule 2 door de hoofdrace op Sochi Autodrom te winnen. In tegenstelling tot de kampioenen van de afgelopen vijf jaar volgt er echter geen promotie naar de Formule 1 voor de Nederlander. Vanaf november zal hij zich gaan richten op een avontuur in de Formule E, waar hij fabriekscoureur wordt bij Mercedes.

Volgens Brawn, de managing director van de Formule 1, heeft De Vries absoluut de kwaliteiten in huis om in de Formule 1 actief te zijn. In zijn column over de Russische Grand Prix stelt de voormalig teambaas van BrawnGP en Mercedes dat het De Vries aan timing niet meezat, maar dat de uit Sneek afkomstige coureur absoluut het talent heeft om de Formule 1 te kunnen racen.

"De Vries is een volledig gevormde coureur met een schat aan ervaring op zijn 24ste. Hij heeft zijn sporen achtergelaten in een competitieve omgeving. Dit jaar was hij enorm consistent op een hoog niveau met vier zeges en niet minder dan twaalf podiumfinishes in 20 races. De strijd om het bereiken van de F1 hangt vaak echter af van meer dan alleen winst."

"Timing speelt ook en rol en ondanks Nyck's CV en talent is de grid voor 2020 al grotendeels gevormd. Daarom heeft hij op dit moment een ander pad gekozen en daarbij wensen wij hem het beste toe. Kan hij in de toekomst alsnog naar de F1 komen? Zodra er plaatsen vrij komen, heeft hij in ieder geval het talent om het te kunnen."