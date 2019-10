Toro Rosso kampte in Rusland met problemen met oververhitting

De Grand Prix van Rusland verliep teleurstellend voor Pierre Gasly. Volgens de Toro Rosso-coureur kampten hij en teamgenoot Daniil Kvyat de hele race door met oververhitting van de auto.

Sinds Gasly zijn zitje bij Red Bull Racing na de Hongaarse Grand Prix moest inruilen voor een plekje Toro Rosso lijkt hij weer wat van zijn vorm van vorig seizoen teruggevonden te hebben. In Singapore pakte hij een mooie achtste plek, maar in Rusland kon hij die goede vorm niet vasthouden. Aan de finish restte er slechts een veertiende positie voor de Fransman.

Dat het in Rusland niet liep zoals gehoopt heeft volgens Gasly een reden. Beide Toro Rosso's kampten volgens hem tijdens de race in Rusland met oververhitting van hun bolide. Dat zorgde ervoor dat de snelheid van zowel Gasly als Kvyat niet was zoals in de vrije trainingen. "Het was behoorlijk lastig. We hadden de hele race last van problemen met oververhitting en hadden gewoon niet de snelheid om voor de top 10 te vechten."

"In de cockpit was het lastig, want we presteerden niet zoals we de rest van het weekend deden. Dat moeten we begrijpen en analyseren, zodat alles voor Suzuka weer terug bij het oude is. Het was de warmste dag van het weekend en in VT2 zagen we er op de lange runs goed uit. In de race hadden we echter veel minder snelheid, dus we leken het lastiger te hebben in warmere condities", verklaarde hij tegenover onder ander GPToday.net.