Honda looft vierde startplaats Verstappen: "Wederom een solide prestatie"

Honda is wederom vol lof over Max Verstappen. De coureur van Red Bull Racing zette de vierde tijd neer tijdens de kwalificatie in Rusland en dat kon op de goedkeuring rekenen van technisch directeur Toyoharu Tanabe.

Het weekend op Sochi Autodrom is nog niet helemaal het weekend van Honda. De Japanse motorleverancier rustte alle coureurs van Red Bull en Toro Rosso uit met een nieuwe verbrandingsmotor, wat ze op een gridstraf komt te staan. In de kwalificatie wist bovendien slechts een bolide met een Honda-motor zich te plaatsen voor Q3: dat was Verstappen, die dus de vierde tijd neerzette in dat kwalificatiedeel.

"Het positieve is dat Verstappen wederom een solide prestatie neerzette deze middag", vertelde Tanabe op de website van Honda. "Hij was de nummer vier, maar met de straffen voor al onze coureurs start Max morgen als negende en staan de drie anderen nog verder achteraan op de grid. We denken nog steeds dat zij zich omhoog kunnen werken en een goede race kunnen hebben."

Oorzaak motorprobleem Kvyat nog niet bekend

Tevens zag Honda op zaterdagochtend een motor sneuvelen. De krachtbron van Daniil Kvyat gaf de geest, maar Honda weet nog niet precies wat de oorzaak is. "Kvyat had in VT3 een probleem met zijn krachtbron, dus die moesten wij nogmaals wisselen. Daarom nam hij niet deel aan de kwalificatie. We zullen nu een volledig onderzoek uitvoeren naar wat de oorzaak hiervan is geweest."