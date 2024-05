Pourchaire maakt IndyCar-seizoen af voor McLaren

Regerend Formule 2-coureur Théo Pourchaire heeft een nieuw zitje gevonden voor de rest van het jaar. De Franse Sauber-reserve zal namelijk het IndyCar-seizoen gaan afmaken voor het team van Arrow McLaren. Pourchaire maakte enkele weken geleden al zijn debuut in de klasse.

Pourchaire werd afgelopen jaar kampioen in de Formule 2, maar hij wist geen zitje te vinden in de Formule 1. Hij zou gaan racen in de Japanse Super Formula, maar hij weerlegt zijn focus nu naar de Verenigde Staten. Het team van Arrow McLaren heeft Pourchaire aangekondigd voor de rest van het seizoen. Hij zal de wagen met startnummer 6 gaan besturen. Dit zitje was vrijgekomen nadat McLaren vorige week David Malukas ontsloeg. Pourchaire zal niet in actie gaan komen tijdens de Indianapolis 500. Het is nog niet duidelijk wie dan de auto zal besturen.