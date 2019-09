Correa wordt zondag geopereerd aan benen, weigerde amputatie rechtervoet

De familie van Juan Manuel Correa heeft een nieuwe update gegeven over hoe het met de coureur gaat. De Ecudaoraans-Amerikaanse coureur is inmiddels weer volledig bij kennis, nadat hij ruim twee weken in coma gelegen heeft.

Zondag zal Correa een operatie ondergaan, terwijl hij midden in zijn herstelproces zit na zijn zware crash tijdens de hoofdrace van de Formule 2 in België. Volgens de update zal hij zondag geopereerd worden aan zijn benen en die operatie is cruciaal voor de toekomst van de 20-jarige. De breuken in zijn been zijn zwaar en er zal een complexe operatie nodig zijn.

De doktoren gaven Correa de optie om zijn rechtervoet te amputeren, maar dat heeft hij geweigerd. Hij koos in plaats daarvan voor een operatie. "Eerder deze week is Juan Manuel overgebracht naar een nieuw ziekenhuis in Londen, dat gespecialiseerd is in orthopedische operaties. De focus wordt daarbij verlegd van zijn longen naar zijn benen", staat te lezen in het statement.

"Juan Manuel is nu volledig bij bewustzijn en zijn longen zijn veel sneller hersteld dan verwacht. De doktoren zijn onder de indruk van zijn algemene fysieke vooruitgang en wilskracht . Het hoofddoel voor deze week is om Juan Manuel in de best mogelijke conditie te krijgen voor zijn operatie zondag, die meer dan tien uur zal duren. De operatie van zondag zal cruciaal worden voor zijn toekomst."

"Voor het eerst zullen doktoren volledige toegang hebben tot zijn verwondingen aan zijn rechter onderbeen. Ze zullen de echte schade aan zijn scheenbeen, enkel en voet kunnen bepalen. Tijdens de operatie zullen ze redden wat er te redden is en wat er verwijderd moet worden om zijn rechter onderbeen in de best mogelijke conditie weer op te bouwen. De chirurgen zijn van wereldniveau en voorzichtig optimistisch door het snelle herstel van Juan Manuel in de afgelopen week."

"De verwondingen van Juan Manuel zijn zwaar en de operatieve procedure is erg complex. De doktoren hebben hem de optie gegeven om zijn rechtervoet te amputeren. Hij heeft ervoor gekozen dat niet te doen en gewoon voor de operatie te gaan, waarbij hij zich bewust is van alle uitdagingen die daarbij horen."