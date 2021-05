Juan Manuel Correa's ultieme F1-droom is na horror-crash nog altijd springlevend

Juan Manuel Correa keert dit weekend in Barcelona op sensationele wijze terug in de racerij in een een éénzitter. Hij ziet voor zichzelf zelfs nog een toekomst in de Formule 1.

De 21-jarige Ecuadoriaanse Amerikaan is bekend omdat hij betrokken was bij de horror-crash in 2019 op Spa Francorchamps, waarbij Anthoine Hubert tragisch zijn leven verloor. Correa, die destijds in zijn rookie Formule 2-seizoen zat en twee keer op de tweede plaats wist te finishen, kwam ook bijna om bij de crash. Dat gebeurde niet: hij overleefde ter nauwer nood en onderging een serie ingrijpende operaties. Dit weekend maakt Correa zijn volledige terugkeer in de FIA ​​Formule 3-serie.

Hij drong er bij de doktoren op aan dat zijn rechterbeen behouden moest blijven en wilde het niet laten amputeren, zodat hij op een dag de kans zou krijgen om terug te keren in de racerij. Die dag was vrijdag toen hij weer voor het eerst weer plaatsnam achter het stuur van een F3-bolide.

Wonder

Correa kan vertellen: "Een paar maanden geleden leek mij dit onmogelijk", zo citeert persbureau EFE.

Correa: "Ik was meer gefocust op het weer kunnen lopen, maar de geleidelijke verbetering kwam na mijn laatste operaties en nu ben ik hier en klaar om een ​​jaar en acht maanden later te racen", glimlachte hij.

Nog geen doel voor 2021

Correa stelt geen doel voor 2021, want "het belangrijkste is om terug te komen. Ik heb moeite om het niveau te bereiken waar ik was voor het ongeval", gaf hij toe. "Ik probeer het proces zo veel mogelijk te versnellen en tegelijkertijd door te gaan met mijn medische revalidatie."

Doorzetter

De jonge doorzetter vervolgt zijn verhaal: "Het feit dat ik weer aan het racen ben, wil niet zeggen dat mijn benen perfect zijn. Ik heb nog steeds een zeer grote medische uitdaging", voegde Correa toe.

"Ze hebben geweldig werk geleverd", vervolgt de jonge coureur die overigens samenwerkt met de trainer van Sergio Perez.

Hoop op toekomst in de F2, en ooit F1

Correa zegt dat hij hoopt dat de volgende stap in zijn reis een overstap naar de Formule 2 is. Toch blijft het ultieme doel voor hem Formule 1, al lijkt dat nu nog ver weg.

Correa: "Als je de meeste experts had gevraagd of ik klaar zou zijn om hier te zijn, zouden ze me hebben verteld dat ik gek ben", zei hij. "Nu is het mijn bedoeling om volgend seizoen in de Formule 2 te knokken.

Hij vervolgt: "Misschien zal ik daar een jaar of twee doorbrengen, proberen het kampioenschap te winnen om dan tegen 2023 of 2024 de sprong naar de Formule 1 te maken. Het klinkt eenvoudig, maar zo eenvoudig is het niet."

Zijn Formule 1-droom is nog niet voorbij

Correa sluit af: "Maar goed, dat is mijn droom geweest en ik denk dat ik het kan bereiken. Ik zie mezelf rijden in de Formule 1 en normaal lopen."