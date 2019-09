Toto Wolff: "We hebben geen tijd in het ontwikkelen van de auto gestoken, dat is nu een probleem"

Mercedes heeft op dit moment niet hun beste periode van 2019. In Singapore had het team verkeerde keuzes gemaakt en misten ze de snelheid ten opzichte van Ferrari.

Ook in Rusland heeft het team uit Brackley moeite om bij de Ferrari’s en Max Verstappen te blijven qua snelheid. Mercedes domineerde in de eerste seizoenshelft, maar heeft het nu erg lastig. Toto Wolff, de teambaas van het Duits-Britse team, meent dat het team in zwaar weer verkeert en dat het nog hard moet werken om in Rusland ook competitief te zijn.

Wolff is erg teleurgesteld met de snelheid van Mercedes na de vrijdag in Sotsji. De 47-jarige Oostenrijker legt het probleem neer bij het ontwikkelen van de auto. “Het was een slechte dag, meer kan ik er niet over zeggen. Kort gezegd missen we het tempo en we worstelen om de juiste afstelling te vinden. We hebben de laatste tijd weinig verbeterd. Het probleem kan liggen bij dat we niet veel moeite hebben gestoken in het ontwikkelen van de auto."

"Het lijkt erop dat de anderen verhoudingsgewijs vermogen hebben gewonnen en wij niet.” Volgens de teambaas is niet slechts de ontwikkeling het probleem, maar ook de flow waarin je je verkeert, die bij Ferrari op dit moment goed is, speelt een grote rol. “Uiteindelijk komt het allemaal neer op in welke flow je zit. Die flow missen wij nu, naar mijn mening”, voegde Toto Wolff eraan toe.

De teambaas gooit niet meteen alle hoop overboord. Wolff meent namelijk dat Mercedes de laatste drie races had kunnen winnen, maar het zat steeds niet mee. “De laatste drie races wisten we ons niet te kwalificeren op pole en in de race waren we altijd aan het inhalen. We konden op de rechte stukken niet goedmaken, maar we konden wel in de bochten wat goedmaken. Als we wisten waar we de snelheid misten, dan hadden we het rechtgezet, maar op dit moment is het lastig om daar grip op te krijgen."

Lewis Hamilton is op dit moment de kampioenschapsleider, maar Charles Leclerc van Ferrari doet de laatste tijd een goede zet richting de eerste positie. Toto Wolff hoopt morgen er wel weer bij te kunnen zitten, maar heeft zijn twijfels of dat gaat lukken.