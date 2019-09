Foto's: De donderdag van de Russische Grand Prix in beeld

Morgen komen de Formule 1-coureurs pas echt weer in actie, want dan staan de eerste en tweede vrije trainingen voor de Grand Prix van Rusland op het programma.

Vandaag waren de coureurs en teams al wel op het Sochi Autodrom aanwezig. De baan werd verkend en daarnaast was er voor de media uitgebreid de mogelijkheid om de coureurs te ondervragen. Ook voor onze fotografen was het dus geen rustdag: zij legden vast hoe de coureurs en teams zich door de plichtplegingen werkten. De resultaten daarvan zijn in het onderstaande fotoalbum te bekijken.