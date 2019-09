Ross Brawn: "Mogelijke veranderingen aan kwalificatieformat in 2020 experimenteel"

De Formule 1 wil in 2020 toch echt gaan experimenteren met een ander kwalificatieformat. Volgens F1-baas Ross Brawn is dat puur experimenteel en zijn er momenteel nog geen knopen doorgehakt.

Al sinds 2006 hanteert de Formule 1 het huidige kwalificatiesysteem, dat opgedeeld is in drie ronden. In de laatste ronde bepalen de tien overgebleven coureurs wie de pole position pakt voor de race op zondag. GPToday.net kon recent echter onthullen dat de sport momenteel nadenkt over het invoeren van kwalificatieraces. Daarvoor zou men in 2020 bij een beperkt aantal races willen testen met het nieuwe format.

Hoewel er dus nog geen besluit genomen is, bevestigt Brawn tegenover Formula1.com dat er inderdaad gekeken wordt naar alternatieve kwalificatieformats. Het doel is inderdaad om in 2020 te experimenteren tijdens een aantal races. "Om de situatie te verhelderen en misverstanden te voorkomen: er zijn gesprekken over experimenten met veranderingen aan het kwalificatieformat in 2020."

"Het doel is om het Grand Prix-weekend minder voorspelbaar te maken. Ik wil de nadruk leggen op het woord 'experiment', want dat is het - een kleine proef om de richting voor de toekomst te bepalen. We weten dat het huidige format spannend en spectaculair is, maar het is ook belangrijk dat de race, het hoogtepunt van het weekend, zo goed mogelijk is."

'Beste test is tijdens Grand Prix-weekend'

Het heeft volgens Brawn absoluut nut om een nieuw format tijdens een Grand Prix-weekend uit te proberen. "Er is geen meetinstrument zo nauwkeurig dan het circuit. De F1, de teams en de FIA bekijken de mogelijkheid voor een herzien format bij een aantal races in 2020. Omdat de sportieve en technische reglementen stabiel zijn, is dat het perfecte moment voor zo'n evaluatie.

Brawn benadrukt dat er nog geen beslissing genomen is, maar zonder experimenteren denkt hij dat de sport niet verder kan groeien. "We willen niet veranderen om het veranderen; we willen onze sport verbeteren. Net als in de ontwikkeling van de auto's geldt dat je riskeert om achteruit te gaan als je je niet ontwikkelt."