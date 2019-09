Het dodelijke Formule 2-ongeluk op Spa-Francorchamps en de enorme crash in de Formule 3-race op Monza zorgden ervoor dat fans, teams en coureurs eraan herinnerd werden dat autosport nog steeds enorm gevaarlijk is.

Het waren momenten waarop het medisch team rond de Formule 1-races in actie moest komen om in eerste instantie polshoogte te nemen bij de locatie van het ongeluk en daarna ook de gewonde coureurs moest helpen. Maar hoe is het qua veiligheid allemaal geregeld in de Formule 1? Martin Brundle ging namens Sky Sports F1 in Singapore langs bij de betrokken instanties, waaronder de stewards, het medisch centrum op het circuit, de medical car en de hoofddokter van de Formule 1.