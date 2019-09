Reprimande voor Perez: "Magnussen hield zich niet aan gentleman's agreement"

Sergio Perez heeft van de stewards een reprimande gekregen voor zijn aanvaring met Kevin Magnussen tijdens de tweede vrije training in Singapore.

Tijdens de tweede vrije training kwamen Perez en Magnussen met elkaar in aanraking. Beide coureurs wilden beginnen aan een snelle ronde, maar Perez week daarbij van de ideale lijn af. Magnussen wilde aan de buitenkant proberen voorbij de Racing Point te gaan, maar op dat moment gaf de Mexicaan gas bij en dichtte hij de deur. Er volgde een kleine botsing, waarbij Magnussen ook de muur raakte.

De stewards besloten Perez een reprimande te geven, omdat ze vonden dat de Mexicaan "onnodig langzaam of onvoorspelbaar reed, of op een manier die potentieel gevaarlijk voor andere coureurs kan zijn". Wel hebben ze daarbij in ogenschouw genomen dat de Perez die actie niet met opzet uitvoerde.

Perez schuift schuld naar Magnussen

Perez leek het na de tweede vrije training niet eens te zijn met de straf die hij uiteindelijk zou gaan krijgen. Volgens hem verbrak Magnussen juist een ongeschreven wet door hem daar voorbij te gaan. "Er is geen echte regel, maar wel een 'gentleman's agreement'. Iedereen begint daar aan zijn ronde. Ik had volgens mij een Mercedes voor me en ik verwachtte niet dat hij er daar voorbij zou gaan."

Tevens is de Racing Point-coureur voornemens om het voorval met de Haas F1-coureur te gaan bespreken, zodat dit in de toekomst voorkomen kan worden. "We gaan dit absoluut bespreken, omdat we het uit moeten zoeken. Sommige coureurs houden zich aan een 'gentleman's agreement' en anderen niet. Ik denk dat we ergens mee moeten komen, kijken of we een regel moeten implementeren of iets dergelijks. Het is niet goed om dit te zien."