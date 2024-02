Magnussen onthult opvallend en zomers helmdesign

Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. Dat betekent dus ook dat veel coureurs hun nieuwe helmontwerpen aan de buitenwereld tonen. Haas-coureur Kevin Magnussen heeft dat ook gedaan en de Deen ontvangt veel lovende reacties van fans op sociale media.

Magnussen heeft zijn helmontwerp helemaal omgegooid. De Deense coureur kiest dit jaar voor een zeer kleurrijk helmontwerp, dit soort designs kiezen coureurs eerder voor speciale aangelegenheden. Magnussen kiest voor een witte helm met veel zomerse details. Op de zijkant en achterkant van de helm zijn papegaaien te zien en ook veel verwijzingen naar zomerse taferelen. Ook de naam van Magnussen komt terug in het ontwerp.

What a beauty 馃槏



In case you hadn’t spotted it yet, here’s K-Mags lid for the new season 馃檶#HaasF1 pic.twitter.com/bfMaZjRh2h