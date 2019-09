Ricciardo weet nog niet of hij na 2020 nog voor Renault wil rijden

Daniel Ricciardo weet nog niet waar zijn toekomst na 2020 ligt. De Renault-coureur heeft daar nog geen besluit over genomen en heeft zelfs nog geen gesprekken over gehad met teambaas Cyril Abiteboul.

Afgelopen zomer verraste Ricciardo vriend en vijand met de aankondiging dat hij Red Bull Racing aan het eind van het jaar zou verlaten voor een avontuur bij Renault. De immer goedlachse Australiër tekende een contract voor twee jaar bij het Franse fabrieksteam, maar makkelijk gaat het nog niet in het eerste seizoen van de samenwerking.

Tijdens de Italiaanse Grand Prix van anderhalve week geleden behaalde Ricciardo het beste resultaat uit de samenwerking door knap vierde te worden op Monza. In Canada werd hij eerder dit jaar al zesde, maar in de overige races ging het ronduit stroef. Dat geldt echter ook voor teamgenoot Nico Hülkenberg, wat Abiteboul kopzorgen lijkt te bezorgen. Voor Ricciardo is dat een van de redenen dat hij nog niet bezig is met een nieuw contract bij Renault.

"Ik heb nog geen besluit genomen. Ik heb daar dit jaar ook nog niet over gesproken met Cyril. Hij is gefrustreerd over het verloop van dit jaar. Het is niet zo dat hij het gevoel heeft dat hij ons in de steek gelaten heeft, maar we hadden natuurlijk wel verwacht dat we het beter zouden doen. Toen we vorig jaar in gesprek waren, hoopten we natuurlijk op meer", vertelde Ricciardo aan BBC.

Abiteboul deed na het aantrekken van Esteban Ocon voor 2020 en 2021 een opvallende uitspraak. De Fransman zou zijn aangetrokken voor de lange termijn, omdat er nog geen zekerheid is over 'wat er met zijn teamgenoot gaat gebeuren'. Ricciardo heeft zo zijn vermoedens waarom zijn baas die uitspraak deed. "We vertrouwen erop dat het volgend jaar beter zal gaan. Als dat echter niet het geval is, zal hij zich afvragen 'waarom Daniel nog bij ons wil blijven'. Dat is misschien de reden dat hij die uitspraak deed."