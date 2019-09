Todt: "FIA van plan om maximale rondetijd in te voeren na kwalificatiedebacle"

De FIA wil koste wat kost een herhaling van de kwalificatie in Italië voorkomen. Jean Todt, de president van de autosportfederatie, kondigde bij La Derniere Heure aan dat er maatregelen zullen volgen.

De slotfase van Q3 op Monza verliep bijzonder rommelig. Alle coureurs kwamen pas in de laatste twee minuten de baan op voor hun tweede run, waarna er spelletjes gespeeld werden om een slipstream te bemachtigen. Deze spelletjes zorgden ervoor dat slechts twee van de negen coureurs op tijd over de meet kwamen om een getimede ronde te gaan rijden; de overigen konden meteen terug naar de pits.

Hoewel de meeste coureurs het al aan zagen komen en verwachten dat een herhaling hiervan in de toekomst uit zal blijven, is de FIA absoluut niet blij met het verloop van Q3 in Italië. Todt kondigde daarom aan dat er maatregelen zullen volgen om een herhaling te voorkomen. De maatregel waaraan de Fransman in eerste instantie denkt, is het invoeren van een maximum rondetijd.

"Ik kan je alleen vertellen dat het niet nogmaals zal gebeuren. We gaan de regels veranderen. We kunnen de coureurs niet tegenhouden in het moment dat ze de pits willen verlaten, maar we zullen een maximum rondetijd op gaan leggen. Het publiek komt om een show te zien, maar wat ze deden was ook gevaarlijk. We zullen de regel zo snel mogelijk veranderen."

FIA en teams in Singapore in gesprek

Wedstrijdleider Michael Masi stelt dat de FIA en de teams in Singapore om de tafel gaan om deze oplossing te bespreken en zodoende dus een herhaling van zetten te voorkomen. "We zullen in Singapore een diepgaande discussie hebben, maar een aantal teams hebben al simulaties gedaan en hebben ideeën over hoe we dit op kunnen lossen. Het is in het belang van iedereen dat we dit doen."