Esteban Ocon: "Ik zie bepaalde dingen vanuit een andere hoek en breng een nieuw perspectief"

Huidig Mercedes-testcoureur en aankomend Renault-coureur Esteban Ocon hoopt Renault verder te kunnen helpen met zijn ervaringen in de motorsport. Na een jaar aan de zijlijn te hebben gestaan, waarin zijn werk vooral bestond uit simulatortests, keert Ocon volgend seizoen weer terug op de grid in de Formule 1. De 22-jarige getalenteerde coureur hoopt met zijn talent het Renault F1-team in 2020 nieuw perspectief te bieden.

De GP3-kampioen van 2015 heeft waardevolle kennis opgedaan bij Mercedes, waar hij één jaar als test/ontwikkelingscoureur heeft gewerkt. Zelf meent de Fransman veel geleerd te hebben bij Mercedes en hoopt hij deze kennis over te kunnen dragen: "Ik werk momenteel in een team van wereldkampioenen dat de Formule 1 al een paar jaar domineert. Ik heb dit jaar veel van Mercedes geleerd", zei Ocon in een interview met Auto, Motor und Sport.

Ervaring meenemen naar Renault

Esteban Ocon reed al eerder in de Formule 1, namelijk voor Force India/Racing Point. De 22-jarige coureur moest na twee redelijk succesvolle jaren zijn stoeltje echter afstaan aan Lance Stroll. Ocon denkt dat ook de ervaring die hij daar opdeed in de komende jaren van pas zullen komen: "Ik zal ook mijn ervaringen met Force India bijdragen. Je moet mijn tijd in andere raceseries, zoals bijvoorbeeld de DTM, niet vergeten.” Renault is toe aan vernieuwing, zo meent de coureur voor volgend seizoen. "Ik zie bepaalde dingen vanuit een andere hoek en breng een nieuw perspectief. Ze verwachten dat van mij. Ze willen frisse lucht, advies en een andere manier van denken. Ik hoop dat ik kan helpen het team vooruit te helpen."

Zekerheid geeft rust voor Ocon

Ocon heeft een contract voor twee jaar gekregen bij Renault. Dat geeft een hoop rust en zekerheid voor de aankomend Renault-coureur. "Langetermijncontracten geven je zekerheid in deze sport. Het is goed dat ik me geen zorgen hoef te maken over de komende twee jaar. Ik kan me concentreren op racen en wordt niet afgeleid van buitenaf. Al dat gedoe is een baan op zich in de Formule 1. Dit jaar had ik de tijd om daar mee bezig te zijn, omdat ik niet aan het rijden was. Maar je kunt beiden niet combineren. Ik zit in de gelukkige situatie dat ik kan bouwen op mensen in mijn omgeving."