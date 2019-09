Ocon: "Pijnlijk om te zien dat Verstappen en Leclerc successen boeken"

Max Verstappen legde het in 2014 nog af tegen Esteban Ocon in het Europees Formule 3, maar won dit jaar al wel twee races in de Formule 1. Volgens de Fransman is dat pijnlijk om vanaf de zijlijn te moeten zien.

De tijd dat topteams steevast voor gevestigde namen kozen, lijkt inmiddels een beetje voorbij te zijn. Red Bull Racing zet dit jaar met Verstappen en Alexander Albon twee jonge talenten in, terwijl Ferrari de keuze maakte om Charles Leclerc een kans te geven. Alleen Mercedes durfde niet op jong talent in te zetten en dat is pijnlijk voor Ocon, die daardoor dit jaar slechts reserve is van Mercedes.

Bij Racing Point was namelijk geen plaats meer voor hem in 2019, waardoor Ocon zonder zitje kwam te zitten. In 2020 keert hij terug op de grid bij Renault, waar hij de teamgenoot wordt van Daniel Ricciardo. Dat neemt niet weg dat de jonge Fransman het pijnlijk vindt om te zien dat Leclerc en Verstappen nu successen boeken. Toch is hij vooral ook blij dat hij volgend jaar wel weer op de grid staat.

"Ik kijk ernaar uit om weer tegen deze jongens te gaan racen. Dit jaar was mentaal gezien zwaar voor mij, maar ook emotioneel gezien was het niet makkelijk. Het is niet bepaald geweldig als je aan de zijlijn zit en deze jongens zo goed ziet presteren. Het kan je echter alleen maar sterker maken en je meer motivatie geven om terug te komen, dus ik ben hongerig op het moment dat ik weer in de auto stap", vertelde hij aan onder andere GPToday.net.