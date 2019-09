Albon: "Marko verkocht mij in Hongarije 2018 een 'nee' voor F1-zitje"

Alexander Albon is inmiddels coureur bij Red Bull Racing, maar lang was het onzeker of hij in 2019 überhaupt in de Formule 1 zou rijden. Rond de Hongaarse Grand Prix van 2018 boorde Helmut Marko de hoop daarop zelfs nog de grond in.

In Australië debuteerde Albon als coureur van Scuderia Toro Rosso in de Formule 1 en bij het Italiaanse team maakte hij een sterke indruk. Mede door de tegenvallende prestaties van Pierre Gasly durfde Red Bull Racing het aan om de Britse Thai in de tweede seizoenshelft van 2019 een kans te geven, terwijl Gasly de omgekeerde weg bewandelde en terugkeerde bij Toro Rosso.

Marko wijst Albon eerst af

In 2018 was de toekomst van Albon echter bijzonder onzeker. Per race werd er bekeken of hij genoeg budget had voor de Formule 2 en de Formule 1 leek helemaal buiten bereik. Volgens de nummer 3 van het Formule 2-kampioenschap van 2018 boorde Marko de hoop daarop helemaal de grond in tijdens een telefoongesprek, weet Albon zich te herinneren.

"Voordat ik mijn handtekening zette onder het Formule E-contract, belde ik nog met Marko om te vragen of er nog een mogelijkheid was dat ik in de Formule 1 kon komen. En toen kreeg ik een ‘nee’ te horen. Het was een vrij duidelijke ‘nee’. 'Dat is het dan', dacht ik bij mezelf, en vervolgens ben ik verder gegaan met de Formule E”, stelde de Thai in de podcast Beyond the Grid.

F1-droom opgegeven met contract in Formule E

Albon is daarna in zee gegaan met e.dams voor een plekje in de Formule E. Daarmee gaf hij voor zijn gevoel zijn droom van de Formule 1 op. "Een Formule 1-team gaat niet in zee met een Formule E-coureur. Ik liet mijn droom op dat moment dus varen. Ik was blij dat ik zover was gekomen en het had geschopt tot een professionele rijder met een contract in de Formule E, maar tegelijkertijd had ik het gevoel dat ik mijn Formule 1-droom vaarwel zei."

In de aanloop naar de laatste Formule 2-race ontstonden er volgens Albon wel geruchten over hem en een plekje in de Formule 1, maar hij verwachtte desondanks niets. "Toen ik in Abu Dhabi aankwam, werd er al wat gefluisterd, maar dat kwam niet bij mij vandaan. Ik had niet de verwachting dat er nog iets ging gebeuren, ook al hoopte ik daar wel op."

Albon kreeg op maandagochtend in Abu Dhabi alsnog een telefoontje van Marko met de boodschap dat hij in 2019 in de Formule 1 zou rijden. "Dat gesprek duurde ongeveer een minuut." Een verklaring kreeg hij niet van de Oostenrijker. "Als coureur hoef je de redenen erachter ook niet te weten. Je weet dat jouw moment is gekomen en dat je je moet gaan bewijzen. Dat is genoeg."