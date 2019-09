Esteban Ocon in 2021 hoe dan ook niet bij Mercedes aan de slag

Esteban Ocon zal in 2021 hoe dan ook niet bij Mercedes rijden. Het contract van de Fransman bij Renault bevat geen clausule waardoor hij in dat jaar terug zou kunnen keren bij het kampioensteam.

Ocon werd voorafgaand aan de Grand Prix van België aangekondigd als de nieuwe fabriekscoureur van Renault. Bij de Franse renstal zal hij de nieuwe teamgenoot van Daniel Ricciardo worden. Dit jaar was Ocon de reservecoureur bij Mercedes en een tijd lang werd hij ook in verband gebracht met een zitje bij het team voor 2020, maar uiteindelijk kreeg Valtteri Bottas een nieuw contract aangeboden.

De contracten van Bottas en Lewis Hamilton lopen na 2020 af, maar volgens Toto Wolff zal Ocon in 2021 niet bij Mercedes aan de bak kunnen. "Er is geen clausule. Hij is de komende twee jaar voor 100 procent een fabrieksrijder van Renault en voor na die periode zijn er meerdere opties voor beide partijen. Er is echter geen clausule om in 2021 terug te keren [bij Mercedes]."

'Zullen Esteban op termijn gaan buitensluiten'

Ocon zal op korte termijn minder betrokken worden in de ontwikkeling van de auto van 2020. "Esteban en ik hebben vorige week besproken hoe lang hij de verschillende rollen blijft vervullen", zegt Wolff daarover. "Ik zei: 'Hoe langer je blijft, hoe meer informatie je meeneemt'. Hij antwoordde daarop: 'Natuurlijk ga ik al deze informatie meenemen'. Het is dus een overgang."

"Hij zit in onze simulator en dat is een belangrijke rol in het helpen ontwikkelen van de auto. Stap voor stap zal Esteban echter buitengesloten worden bij de meetings over de toekomst, dingen die impact hebben op de auto van volgend jaar of dingen die te gevoelig zijn vanuit het oogpunt van engineering en innovatie. Hij zit dit jaar echter bij ons en doet erg waardevol werk, dat we nodig hebben om het kampioenschap te winnen."