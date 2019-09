Wolff: "Het verloop van Q3 was de Formule 1 onwaardig"

Woede bij Toto Wolff over het verloop van Q3 tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië. Hij vond het einde van de kwalificatiesessie 'de Formule 1 onwaardig'.

Alle coureurs probeerden in de slotfase van Q3 een slipstream van een concurrent te pakken en te voorkomen dat ze als eerste aan hun ronde moesten beginnen. Daardoor kwamen zeven van de negen coureurs te laat over de meet om een snelle ronde te starten. Dat gaf de pole position bij voorbaat aan Charles Leclerc, die een van de coureurs was die nog wel een nieuwe ronde kon beginnen.

Bij Wolff overheerste na de kwalificatie woede over wat er gebeurde. "Jij loopt hier al 35 jaar rond, maar heb je ooit zoiets gezien? Ik ook niet. Dit was niet eens waardig voor een van de juniorenklassen. Het probleem is dat iedereen de slipstream probeert te pakken en het een zenuwslopend spel wordt van wie als eerste begint. Enkelen die als eerste naar buiten kwamen, verlaagden hun snelheid door buiten de baan te gaan in de chicane. Dat hoort thuis in juniorenklassen. Iedereen zag eruit als een idioot."

Voor Wolff was het duidelijk wie er schuldig waren aan het verloop van Q3. "Iedereen die op een gegeven moment vooraan reed. Hülkenberg leidde de groep toen hij de chicane afsneed. Daarna verlaagden een aantal andere auto's hun snelheid. Als je naar buiten gaat, ben je buiten, maar dit was de Formule 1 onwaardig", stelde hij tegenover Sky Sports.