Kvyat begrijpt niets van lofuitingen voor Albon na Belgische GP

Daniil Kvyat begrijpt niets van de lof die Alexander Albon gekregen heeft voor zijn optreden in de Belgische Grand Prix. De Toro Rosso-coureur vindt het eerder tegenvallend dat er 36 ronden lang een Red Bull achter hem reed.

Kvyat en Albon waren tot en met de Hongaarse Grand Prix teamgenoten bij Toro Rosso, maar in België mocht Albon de plaats van Pierre Gasly bij Red Bull Racing overnemen. In zijn eerste race wist hij een opmars te maken van de zeventiende startpositie naar de vijfde plaats aan de finish en daar kreeg de Britse Thai veel lof voor.

Dat begrijpt Kvyat niet. De Rus startte achter Albon op P19, maar reed vervolgens 36 ronden lang voor zijn voormalige teamgenoot. Dat is niet iets wat Kvyat indrukwekkend noemt, zo vertelde hij op Monza. "Ik begrijp niet waarom jullie het zo'n goede start noemen. Hij reed 36 ronden achter mij in een Red Bull, terwijl hij voor mij startte. Ik weet het niet, maar misschien zal hij het in de toekomst beter doen."

Kvyat niet onder de indruk van race Albon

"Normaal gesproken doe ik dat niet, maar ik moest wel omdat we de hele race op Spa met elkaar in gevecht waren", geeft Kvyat als reden voor het feit dat hij de progressie van Albon zo nauwlettend in de gaten gehouden heeft tijdens de Belgische Grand Prix. "Als hij bij Toro Rosso gebleven was, dan was het absoluut een geweldige race voor hem geweest, maar hij reed in een Red Bull..."

"Ik weet niet of hij het beter had moeten doen, maar ik reageer alleen op wat ik gezien heb. Misschien was dit het maximale, of was dit het maximale wat de auto kon bereiken op die dag. Maar het feit is dat we met elkaar vochten en dat ik het grootste deel van de race een Red Bull achter mij hield op Spa - waar de auto van doorslaggevend belang is - dus voor mij was het een erg plezierige race eerlijk gezegd."