Magnussen volgens vader Jan op 'juiste plek' bij Haas F1

Kevin Magnussen zit volgens vader Jan Magnussen helemaal op zijn plek bij Haas F1. De voormalig Formule 1-coureur vindt het tevens mooi dat hij de ontwikkeling van zijn zoon van zo dichtbij kan meemaken.

Sinds 2017 is Magnussen de teamgenoot van Romain Grosjean bij Haas F1 en de Deen zal ook in 2020 voor de Amerikaanse renstal uitkomen. Het is nog onduidelijk wie zijn teamgenoot zal worden, hoewel teambaas Günther Steiner in België aangaf dat Nico Hülkenberg, de inmiddels door Renault vastgelegde Esteban Ocon en Grosjean de kanshebber zijn voor dat stoeltje.

Magnussen lijkt zich op zijn gemak te voelen bij Haas, na geflopte avonturen bij McLaren en Renault eerder in zijn carrière. Die ervaringen hebben hem volgens Jan wel gevormd tot de persoon die hij nu is. "Het is geweldig om hem tijdens zijn ups en downs te volgens en te zien waar hij nu staat als mens en coureur. Het voelt een beetje alsof ik de kans gekregen heb om mijn eigen carrière terug te zien, maar dan als buitenstaander."

Magnussen had graag ook team met vertrouwen gehad

Jan Magnussen was eind jaren '90 zelf ook als coureur actief in de Formule 1, maar in die periode kwam hij tot slechts 25 races. Halverwege 1998 verloor hij zijn laatste zitje in de Formule 1 bij Stewart aan Jos Verstappen. Daarna koos Magnussen voor een avontuur in de GT-racerij. Namens Corvette won hij vier keer zijn klasse tijdens de 24 uur van Le Mans.

Magnussen stelt dat hij in zijn weinig succesvolle F1-carrière graag een plaats had gehad waar hij zich op zijn gemak kon voelen, zoals zoonlief dat nu wel heeft. "De manier waarop hij zich zowel op als naast de baan ontwikkeld heeft, heeft mij laten zien dat hij op de juiste plek zit. Als hij onder druk staat en zich niet gewaardeerd voelt, presteert hij niet zo goed als op het moment dat het team zo ondersteunend is als op dit moment."